مروة راتب تتغزل بالفنانة ياسمين صبري وتطلق عليها هذا الوصف بين جميع الفنانات - صور

شاركت الفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب جمهورها صورة للفنانة ياسيمن صبري من مدرجات كأس العالم متغزلة بجمالها، وواصفة إياها بالإطلالة الأجمل بين الفنانات في قطر.

وتضمنت الصورة التي نشرتها مروة راتب إطلالة ياسمين صبري في كأس العالم، والتي ظهرت فيها النجمة المصرية بلمسات كلاسيكية حيث اعتمدت على جيب متوسط الطول وبلوزة منقوشة بالورود الملونة التي منحتها لمسات حيوية مميزة، فضلا عن بليزر بنفس لون الجيب الأبيض.

مروة راتب تعلق على إطلالة ياسمين صبري

وأعادت مروة راتب نشر إطالة ياسمين صبري التي خطفت بها النجمة المصرية الأنظار في كأس العالم وعلقت عليها بكلمات: "الحين تفوز بأنها أجمل إطلالة أناقة".

وكانت ياسمين صبري خطفت الانظار بمجموعة من الإطلالات خلال زيارتها لقطر، وتالقت النجمة المصرية بأكثر من إطلالة إلا أن واحدة منهم عرضتها للانتقادات والسخرية، فاعتمدت فيها ياسمين صبري على جمبسوت أبيض بفتحتين كبيرتين من الأجناب ويعتمد على تصميم الكتف الواحد وهي الإطلالة التي اعتبرها البعض أنها جريئة وتختلف عن إطلالات ياسمين صبري التي اعتادت على الظهور بها.

وما عرض ياسمين صبري للسخرية هو ظهورها بجمبسوت بدا عليها كسرات كثيرة ليسخر منها متابعون في تعليقات منها: "يعني كل التكلفة دي وماتكويش هدومك؟".

ومن بين أكثر الإطلالات التي خطفت بها ياسمين صبري الأنظار إطلالاتها التي أعجبت بها مروة راتب واعادت نشرها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات معبرة عن إعجابها بأناقة النجمة المصرية.