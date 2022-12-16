أشغلت الخلجيين بجمالها اللافت.. تعرف على اللاعبة السعودية التي خطفت أنظار الجميع - صور

تصدرت لاعبة منتخب المملكة العربية السعودية لكرة التنس يارا الحقباني، تريند مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية والخليج، بسبب جمالها اللافت بدون مكياج كباقي الفنانات والمشهورات.

وتداولت العديد من الحسابات صور يارا الحقباني مع تعليقات تمدح جمالها الفاتن بدون مكياج، خلال تنافسها على بطولة كأس الدرعية للتنس والتي أقيمت في قرية الدرعية الرياضية.

يارا الحقباني تجذب الأنظار بجمالها

وذكرت وكالة "واس" الإخبارية في تقريرها الأخير أن لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي شاركوا مؤخراً في مواجهة ودية مع عدد من اللاعبين المحترفين في كرة التنس وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية في موسمها الثاني.

وخلال تقرير الوكالة ذكرت أسماء اللاعبين الذين شاركوا في تلك المواجهة الودية مثل اللاعب السويدي ماتس ويلندر، واليوناني ستيفانوس تيتيباس، وغريغور ديمتروف، أما اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا من السعودية هم يارا الحقباني، ولارا بخاري، إضافة إلى ستيفان بوجيك، وغيرهم من النجوم والمؤثرين

وألتقطت عدة صور ليارا أثناء تلك الفعالية وجاءت التعليقات عليها كالتالي: " يا ربي الجمال والفخر، جمال لاعبة المنتخب السعودي للتنس يارا الحقباني، قمر الحقباني أو يارا ما يفرق، أعلن متابعتي لكرة التنس من الحين".

وخلال موسم الدرعية وفر المنظمين للزوار الكثير من الأمور الترفيهية للإستمتاع حيث تم توزيع شاشات عرض لمتابعة مباريات كأس العالم في أكثر من موقع، كذلك أتيح للزوار فرصة التسوق في أكثر من مكان داخل أرجاء القرية الرياضية الدرعية، حيث تجول الزوار محل الرحلة ويقدم منتجات سعودية مثل الملابس والحقائب والعطور وغيرها من المنتجات.

بطولات يارا الحقباني

تعد يارا الحقباني من أشهر السيدات في المملكة العربية السعودية في لعبة التنس وحصلت على عدة جوائز أثناء مشاركتها في البطولات الدولية والمحلية وفازت في الكثير من المباريات الهامة التي أضيفت إلى سجلها الرياضي.

وفاز الحقباني مؤخراً ببطولة البحرين الدولية لكرة التنس ITF، حيث استطاعت أن تفوز على منافستها الروسية إيرموكوفا المصنفة الأولى بالبطولة بنتيجة 6/2 - 4/6.

وحققت يارا أيضاً الميدالية الذهبية برفقة اللاعبة البريطانية هيرستوفا بعد أن فازت على الروسية إيرموكوفا واللاعبة ماريا، في المجموعة الفاصلة 10 - 7 بنهائي البطولة.

وعلقت يارا الحقباني على فوزها ببطولة ITF بتغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قالت: "بكل اختصار ما أعتبر هذا اللقب إلا محاولة بسيطة مني لرد العرفان لوطننا وكل من آمن بالرياضة السعودية".

وأضافت: أرغب في تكريس وقتي وخبرتي لمساعدة أي فتاة سعودية تمسك بمضرب ولديها حلم"