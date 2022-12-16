لم تكتفِ بجراءتها المثيرة للجدل.. رانيا يوسف تشارك صورة جريئة لإبنتها وتتعرض لإنتقادات حادة!

لم تكتفِ الممثلة المصرية رانيا يوسف بإطلالاتها المثيرة للجدل باستمرار، فقد شاركت هذه المرة جمهورها صورة جريئة لإبنتها الكبرى، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، استعرض جسد ابنتها بجراءه عالية، عرضتها لموجة انتقادات حادة من متابعيها.

وظهرت ابنتة رانيا يوسف في الصورة بفستان قصير مكشوف الصدر والكتف بشكل كبير وعلقت على إطلالتها: "فخورة بنانوستي". وعبر الجمهور عن إستيائه من نشر هذه الصورة بشكل كبير ما دفع رانيا إلى حذفها بعد ذلك.

وكانت رانيا قد تكلمت سابقاً عن علاقتها بإبنتها، وقالت: "بقول لبناتي من حقكم تلبسوا اللي تحبوه سواء فستان دون بطانة أو غيره ومحدش له عندكوا حاجة من الناس، ومن حق بنتي ارتداء فستان من غير بطانة... بنتي استأذنت في ارتداء الفستان من غير بطانة وقلت لها موافقة لأن ده حقك، ولا أستطيع منعك. من حق بناتي لو هيمثلوا يعملوا أي أدوار يحبوها، ولا أملك إلا تربيتهم وليس التحكم فيهم، لأننا نعيش في الهواتف الذكية اللي فيها كل شيء متاح ومباح".