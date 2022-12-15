شاهد أغرب إعلان لعطر فريد من نوعه.. نجمة أمريكية فاتنة الجمال تعرض ريحة مؤخرتها للبيع.. والصادم الإقبال الكبير!!

ضجت النجمة الأمريكية ستيفاني ماتو وسائل التواصل العالمي بأغرب إعلان عطور، حيث قررت سابقا بيع "ريحها" في زجاجة لكل من يطلبه، وحققت أرباحاً كبيرة من خلال هذه الفكرة، التي صدمت كثيرين، وقد تصل أرباحها إلى 50 ألف دولار أميركي.ومع اقتراب موسم الأعياد، قررت ستيفاني ماتو، أن تعيد هذا الترند الى الواجهة من جديد، وكشفت عبر صفحتها عن المجموعة الجديدة لهذا "العطر": لأول مرة على الإطلاق، بناءً على الطلب الشائع، لا توجد هدية أكثر خصوصية ومثالية من fartornament المصنوع خصيصاً من قبلي، أنا وtania maduro ! إمنح الهدية التي تنبعث منها رائحة كريستماس".