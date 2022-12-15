بالصور | بسبب ظهورها الذي افحم الجميع شاهد كيف تسابق جماهير مونديال كأس العالم لالتقاط الصور مع (إيفانا نول) ملكة جمال كرواتيا ونسوا تشجيع المباراة

ملكة جمال كرواتيا السابقة تصنع الحدث فى مونديال قطر

ملكة الجمال الكرواتية إيفانا نول: لم أواجه اي رد فعل مسيء ولكنني فوجئت بالجمهور القطري والعربي يأتي إلى ليلتقط الصور حتى النساء القطريات بالحجاب كانوا يأتون إلي وأنا مرتدية هذا الزي.

وكانت حالة من الجدل أثارتها إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا السابقة بإرتدائها لباسا فاضحا في مونديال قطر وإنتهاك العادات والقوانين المحلية لقطر فكان هناك جدال من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسرعة القبض على إيفانا نول بتهمة عدم إحترام التقاليد.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها إيفانا الجدل

في مبارات كندا وكرواتيا حيث إرتدت فستانا قصير ولم يغطي زراعيها ولا ساقيها إفانا تتجول في قطر وهي تلبس أزياء مختلفة وبكل أريحية مرور بتذاكر المونديال التي حصلت عليها بصعوبة مع القوانين التي قامت قطر بتطبيقها .

كما نشرت إيفانا نول صور لجلسة تصوير عبر حسابها أنستجرام وتلغرام صور لها وهي تستعرض مفاتنها بثوب سباحة فاضح في إحدى شواطئ قطر.

بعد مباراة "معقدة" استمرت إلى ركلات الترجيح، حقق #المنتخب_الكرواتي مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على البرازيل، ليصبح أول منتخب يصل لنصف نهائي مونديال 2022.

واحتفلت عارضة الأزياء و #ملكة_جمال_كرواتيا، #إيفانا_نول، "أكثر مشجعات #كأس_العالم جاذبية" بفوز منتخب بلادها على #البرازيل، حيث شاركت العديد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر مدى فرحها بنتيجة المباراة.

وخطفت نول الأنظار بإطلالتها من داخل ملعب المدينة التعليمية في قطر أثناء تشجيع كرواتيا، مرتدية حمالة صدر حمراء تضمنت ألوان العلم الكرواتي من الأسفل، فيما ارتدت بنطالا جلديا باللون الأحمر أيضا، زينته بعلم بلادها من القدم حتى مستوى الركبة.

ونشرتح عبر ستوري حسابها في إنستغرام بعد انتهاء المبارة مقطعا ظهرت به وهي ترفع علامة النصر.