بالفيديو : المذيعة المصرية ياسمين عز تكسر حاجز الصمت والاحراج وتفاجئ رونالدو بهذا الطلب الغريب وهي مرتدية لقميص المغرب

صفقت الإعلامية ياسمين عز، تقديرًا لرسالة جورجينا رودريجيز حبيبة اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو وقالت:«الله عليكي يا بنتي، ونتعلم منها الحب».

وأضافت خلال تقديم برنامجها «كلام الناس»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأحد، موجهة حديثها للفتيات: «جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم».

وتابعت ياسمين عز أن «رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة، وكتب وقالت: اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا، ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام، لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات».

وأوضحت «عز» أن حبيبة رونالدو قالت: «لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له، لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا، تعطينا الحياة دروسا، لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر».

واختتمت ياسمين عز بتوجيه رسالة للاعب الدولي كريستيانو رونالدوا قائلة: «اتجوزها وممرمطها معاك، وهي بتقول حاضر، واتجوزها وربنا يديك أكتر، ونشوفكم في الكوشة».