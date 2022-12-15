بعدما خطفت الأنظار في المدرجات بجمالها الذي سحر كل من شاهدها .. ملكة جمال كرواتيا تودع فريقها بهذه الصور الجريئة .. شاهد

حرصت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول على دعم فريق بلدها خلال مبارته الأخيرة التي خاضها أمس ضد منتخب الأرجنتين.

وظهرت إيفانا بإطلالة مستوحاة من علم بلدها، حيث بدت بغاية الجمال وخطفت أنظار الحضور.

ووثقت ايفانا صدمتها بعد تجمهر الجمهور والمعجبين حولها ومحاصرتها لأخذ صورة تذكارية بعد انتهاء المباراة بخسارة منتخب بلادها أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكانت إيفانا قد أثارت جدلاً كبيراً في المباريات السابقة بسبب إطلالاتها الجريئة.

وكانت قد نشرت بعض الوسائل الإعلامية المعنية بنشر الأخبار المفبركة والزائفة، خبر منع ملكة جمال كرواتيا من متابعة مباراة المنتخب الكرواتي الذي يواجه المنتخب الأرجنتيني في النصف النهائي من فعاليات كأس العالم الذذي يقام حاليا في دولة قطر.

إلا أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما، وملكة جمال كرواتيا متواجدة في الملعب وتتابع مباراة المنتخب الكرواتي.

أصبحت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول سيرة على كل لسان في قطر وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة جداً في الملاعب وعلى المدرجات خلال حضورها وتشجيعها منتخب بلدها كرواتيا.