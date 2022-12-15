هذا هو سبب الهجوم الكبير الذي تعرض له الفنان محمد رمضان خلال الايام الماضية .. شاهد التفاصيل بالفيديو

ليس بالأمر المستغرب أن يتعرض النجم المصري محمد رمضان للانتقاد بسبب ما يفعله أو يقدمه في أعماله الدرامية والفنية، فبين الحين والآخر لا بد أن يصدر عنه شيء يضعه في مرمى الهجوم.

وآخر ما وضعه في هذا الموقف هو مقطع فيديو من مسلسله "العمدة" الذي يعكف على تصويره حالياً.





وفي التفاصيل، شارك النجم المصري مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر فيه أثناء أداء أحد مشاهده ويقوم بصفع شخصٍ على وجهه ضمن أحداث العمل، معلقاً عليه بالقول: "جعفر العمدة بيصبح وبيقولكم رمضان يجمعنا والعمدة يدلعنا، وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح".

ويبدو أن هذه الصفعة التي أتت ضمن السياق الدرامي للأحداث، أثارت عاصفة من الانتقادات حوله، إذ اعتبر الكثيرون أن ما نشره لهذا المقطع يحط من كرامة الكومبارس والشخص الذي وجه له تلك الضربة، خاصةً وأن عائلة الشخص سيشاهدون المقطع بالتأكيد بعد تداوله وهو ما سيؤثر فيهم.

كما وصف بعضهم النجم المصري بأن لديه عقدة النقص، وهو ما يُثبته قيامه بنشر مثل هذا المقطع والذي يظهر فيه وهو يضرب شخصاً آخر ويرفقه بكلمة "نجاح".

وفي وقتٍ سابقٍ، كشف رمضان بعض تفاصيل مسلسله الجديد، إذ أكد في تصريحاتٍ له أن دراما الأحداث مختلفة عن دراما مسلسل عائلة الحاج متولي، وذلك بعدما شبّه البعض العملين ببعضهما، خاصةً وأن النجم المصري متزوجٌ من 3 نساء في "العمدة" ويملك شركة مقاولات "العمدة جروب"، نافياً أن يكون هناك أي تشابه.

وكذلك قام رمضان بكشف أسماء زوجاته، اللاتي يظهرن في المسلسل، حيث نشر صوراً لثلاث فنانات، عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وكتب على صورة الفنانة إيمان العاصي: "دلال الزوجة الثانية لجعفر العمدة"، في حين كتب على صورة منة فضالي: "نرجس زوجة جعفر العمدة الـ 3"، أما على صورة الفنانة مي كساب فقد كتب: "ثريا زوجة العمدة الأولى".

ومسلسل "العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وهو من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، وغيرهم.