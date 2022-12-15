كم تبلغ ثروة خالد مقداد وكم العائدات المالية التي يجنيها سنويا من قناة طيور الجنة؟ أرقام فلكية سوف تصابون بالصدمة عند معرفتها!!

تداولت العديد من مواقع التواصل أخبار حول الثروة التي يمتلكها مؤسس قناة "طيور الجنة" ​خالد المقداد​، حيث قدرت بـ "10 مليون دولار"، بعد أن إنتشرت العديد من الأخبار أن عائدات القناة التي يمتلكها تقدر بـ 200 ألف دولار سنوياً.

هذا الأمر، أعاد إلى ذاكرة الجمهور صورة معتصم بالله المقداد الذي ظهر إلى جانب سيارة لمبرغيني سابقاً، فتم تداولها مجدداً على أنها هدية من والده بمناسبة عيد ميلاده، رغم نفيه سابقاً ذلك الخبر، مؤكداً أنها سيارة صديقه وكان برفقته بعد النجاح بالثانوية العامة.

الجدير بالذكر، أن نجل خالد المقداد، ​الوليد المقداد​، كان قد دخل القفص الذهبي الأسبوع الماضي، بعد أشهر من إعلان خطوبته من نور غسان.