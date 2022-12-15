خلي ليلتك تعدي.. عروس حمدي فتحي تضعه في موقف محرج للغاية!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفًا طريفًا من زوجة لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي أثناء رقصها معه في حفل زفافهما على أنغام أغنية رامي صبري.وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" العروس وهي تجذب يد حمدي فتحي لتجعله يرقص معها.وتفاعل متابعو تويتر مع الموقف، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "ركز يا حمدي خلي ليلتك تعدي.. هي فرحانة ومكسوفة ترقص لوحدها".وحرص حمدي فتحي، لاعب وسط القلعة الحمراء، على التقاط بعض الصور التذكارية "فوتوسيشن" مع زوجته أثناء حفل زفافهما.وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لجلسة تصوير حمدي فتحي وزوجته، حيث أظهر الفيديو تقبيل اللاعب لزوجته واحتضانها أثناء جلسة التصوير.وفي سياق متصل حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على الرقص في حفل زفاف حمدي فتحي على أنغام "يا عم يا صياد" وسط فرحة كبيرة بين نجوم المارد الأحمر، أثناء الحفل المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.