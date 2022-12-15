إبنة الفنانة أحلام كبرت وصارت عروسه.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها (صور)

على امتداد الأيام الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور حديثة لإبنة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، "لولوة" من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

وخطفت إطلالة الفتاة الاماراتية، أنظار الجمهور، مؤكدين أن ملامحها تغيرت بشكل كبير بعدما كبرت، وأنها بدت أكثر جمالاً وإثارة.

وتفاعل الكثير من جمهور ومحبي الفنانة أحلام، مع الصور التي جمعتها احداها بابنتها "لولوة" بشكل واسع، ورشقوها بعبارات وكلمات إطراء واشادة وتغزل، بل إن البعض تحرش بالشابة الجميلة عبر تعليقات خادشة للحياء.

كما تحدث متابعون آخرون عن الشبه بين الأم وابنتها، وقال عدد منهم أن الشبه بينهما كبير، فيما أكد قسم ثان، أن الفتاة تشبه والدها القطري مبارك الهاجري، وأنها نسخة طبق الأصل منه، وأشار طرف ثالث من المتابعين إلى أن لولوة تشبه الفنانة السعودية أسيل عمران.

يذكر ان الفنانة الاماراتية كانت تحرص في الفترة الماضية، على إبقاء ابنتها بعيدة عن مواقع السوشيال ميديا والإعلام، الا انها قامت مؤخراً بانشاء صفحة لابنتها لولوة ودعمتها عبر صفحتها على موقع انستغرام.