فضيحة نجمة مسلسل باب الحارة في ليلة الدخلة.. اكتشف عريسها أنها ليست "بنت بنوت" فأنتقم منها بطريقة لا تخطر على بال أحد!!



تعد الفنانة السورية "كندا حنا"، واحدة من أبرز نجوم الدراما العربية، وقد أستطاعت أن تسجل اسمها في سجل المشاهير خلال فترة قصيرة.ولدت كندا حنا في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1984، في بلدة كفر بهم التابعة لمدينة حماة بسوريا.

وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة عام 2006، بعدما كانت قد دخلت عالم الفن في عام 2004، وظهرت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل"باب الحارة" الذي شاركت فيه بثلاثة أجزاء، هما الجزء السابع والثامن والتاسع.وتنوعت الشخصيات الدرامية التي جسدتها على الشاشة، ما بين طيبة وشريرة، ورومنسية وشجاعة وغيرها.وفي هذا التقرير سنذكر لكم تفاصيل ثلاث شخصيات في الحياة الفنية للنجمة السورية كندا حنا:ميس في "لست جارية"لكن في مسلسل لست جارية، كان لحنا تجربة تطرقت لموضوع جريء تعاني من بعض الفتيات في المجتمع الشرقي، وهو العذرية.حيث حملت كندا حنا اسم ميس، التي تحب شاب اسمه غالب منذ سنوات طويلة، وهو ابن عمتها، ويكلل ذلك الحب بالزواج بعد حفلة زفاف ضخمة.لكن في تلك الليلة (ليلة الدخلة) يكتشف زوج ميس أنها ليست “بنت بنوت” حسب ما يطلق على الفتاة العذراء في ذلك المجتمع.لدرجة أنه يضع لها كاميرات مراقبة في المنزل، ويمنعها من الخروج، حتى أنه يسيء معاملتها، فيما بعد يكتشف أنه أخطأ بحقها.وعندما تقرر الانفصال عنه، وتبتعد عنه، يتبعها طالبا منها العودة إليه، كزوجة له وشريكة حياته، وليس كجارية كما كان يعاملها سابقا.

