'قتلت زوجي'.. هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي تعود للواجهة من جديد!!

لفتت هبة عبوك زوجة لاعب باريس سان جيرمان و منتخب المغرب أشرف حكيمي ، الأنظار منذ انطلاق مونديال كأس العالم 2023، وتألق لاعب باريس سان جيرمان مع فريق بلاده الذي يلعب اليوم مباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا في حدث غير مسبوق.

تصدرت هبة عبوك محركات البحث بعدما تفاجيء الجمهور بأن لاعب منتخب المغرب الشهير متزوج من ممثلة تكبره في العمر بأكثر من 10 أعوام، ولكنها ترافقه في جميع خطوات حياته الكروية.

وهبة عبوك هي ممثلة إسبانية ولدت في مدريد عام 1986، ودرست المسرح في سن صغيرة، وهي من أبوين تونسيين، وتتحدث العديد من اللغات منها العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

دخلت هبة عبوك مجال التمثيل رسميا منذ عام 2008، وقدمت العديد من الأدوار ، ثم توقفت لإنهاء شهادتها الجامعية، وعادت مرة أخرى عام 2011 وشاركت في مسلسل Cheers، ثم ظهرت في El corazón del océano عام 2014.

وأبرز أدوارها هو مسلسل El Príncipe الذي انطلق عام 2013 وحقق لها شهرة كبيرة على الشاشة الصغيرة، وظلت في هذا المشروع حتى عام 2016، حينما قررت نقل مسيرتها إلى فرنسا.

شاركت زوجة أشرف حكيمي في العديد من الأفلام الفرنسية منذ 2017، وبعد زواجهما وإنجاب طفلها الأول، انضمت إلى مسلسل أمازون برايم Madres عام 2021، وشاركت مؤخرا في الموسم الأول من مسلسل "قتلت زوجي- I killed my husband".

تدور أحداث مسلسل "قتلت زوجي" الإسباني حول قصة امرأة ارتكبت فعلا شنيعا بعد سنوات من المعاناة من سوء المعاملة على يد زوجها، وهو من إنتاج فرنسي.

إلى جانب مسيرتها الفنيةالمتطورة، تعد هبة عبوك واحدة من عارضات الأزياء وموديل شهيرة، ولها كارير خاص إلى جانب دعمها لمسيرة زوجها ووالد طفليها أمين ونعيم، وتتواجد حاليا بقطر لدعمه منذ انطلاق المونديال.