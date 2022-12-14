على أنغام أغنية 'حبيبتي إفتحي شباكك'.. وصلة رقص ساخنة للفنانة رانيا يوسف في حفلة ليلية بأحد فنادق القاهرة.. شاهد الفيديو

وثق مقطع فيديو متداول، الفنانة المصرية رانيا يوسف، أثناء حضورها حفل عيد ميلاد الراقصة جوهرة الذي أقيم ليلة الإثنين الماضي في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وظهرت رانيا يوسف خلال الفيديو المتداول وهي ترقص بعفوية وخفة دم كبيرين، على أنغام أغنيتي "حبيبتي إفتحي شباكك" و"الغزالة رايقة".

وأطلت جوهرة في العيد وقد إرتدت بدلة بيضاء بدون قميص أسفلها، ولملمت شعرها بالكامل إلى الأعلى مع ماكياج ناعم يليق بملامحها، أما رانيا يوسف فقد إرتدت فستاناً ضيقاً للغاية وطويل من صيحة الكتف الواحد، ونركت شعرها الأسود الطويل منسدل على كتفها.