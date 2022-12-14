تسريب فيديو جديد لزوجة اللاعب أشرف حكيمي.. مافعلته عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال صدم جميغ اللاعبين.. شاهد

تداولت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثق موقف محرج لنجم المنتخب المغربي اللاعب أشرف حكيمي عندما جاء إلى زوجته ليحتفل معها عقب مباراة البرتغال فوبخته لأنه لم يأتي إليها فور انتهاء المباراة.

وظهرت زوجة حكيمي في الفيديو وهي توبخه، بسبب عدم احتفاله معها مبكرًا، حيث قالت له: "لفيت الملعب واحتفلت مع الجميع، وأنا آخر من تأتي إليها للاحتفال".

وتم تداول فيديو عقب المباراة ظهرت فيه زوجة أشرف حكيمي وهي غير سعيدة بسبب تأخره عليها وعدم الاحتفال معها عقب صافرة النهاية والتأهل لنصف النهائي على حساب البرتغال.

ولوحت زوجة حكيمي بيدها له في إشارة إلى ذهابه للاحتفال مع والدته وزملائه والجمهور والمدرب، بينما كانت هي آخر شخص يحتفل معه بالصعود لنصف نهائي كأس العالم.

وظهرت زوجة حكيمي وكانت تلومه على أنه قام بالدوران حول الملعب، والاحتفال مع الجماهير وزملائه والطاقم الفني، قبل أن يذهب إليها.

وكان المنتخب المغربي قد تمكن من تحقيق فوز ثمين على البرتغال بهدف دون مقابل وتأهل إلى مربع الذهب في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وسيلعب المنتخب المغربي مباراة حاسمة مساء اليوم الأربعاء أمام المنتخب الفرنسي، وفي حال تمكن من تحقيق الفوز فإنه سيقابل منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية الأحد القادم.