غادة عبد الرزاق خارج السباق الرمضاني 2023 بسبب "جوازة بالعافية"!! تعرف على تفاصيل الحكاية

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها ستغيب عن موسم رمضان القادم بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد مع أحمد أدم وبيومي فؤاد.

وأضافت غادة عبد الرازق فى تصريحات تلفزيونية على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر أنها استقرت على عدم خوض المنافسة فى موسم رمضان القادم، بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد جوازة بالعافية المقرر عرضه فى إجازة نصف العام

غادة عبد الرازق خارج السباق الرمضاني

وتابعت غادة أن الموسم الرمضاني كل عام يشهد تطورا كبيرا فى المنافسة، مشيرة إلى أنها تحلم بتقديم شىء مختلف فى الدرما خلال الفترة القادمة لذلك قررت الخروج من هذا الموسم وتأجيل المنافسة لرمضان 2024.

فيلم جوازة بالعافية

يذكر أن غادة عبدالرازق انتهت مؤخرا من تصوير دورها فى فيلم جوازة بالعافية والذى تجسد فيه شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

أخر أعمال غادة عبد الرازق الدرامية

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية مسلسل "لحم غزال"، الذي عرض في رمضان 2021، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وشارك فيه مي سليم، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، رحاب الجمل، وفاء عامر، مصطفى أبو سريع، ياسر الطوبجي.