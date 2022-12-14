بسبب هذه الصورة التي هزت الشارع القطري.. عارضة الأزياء الكرواتية 'إيفانا نول' ممنوعة من دخول ملاعب قطر نهائي وسيتم ترحيلها إلى بلادها على وجه السرعة

قالت صحيفة برتغالية، أنه أمن بطولة كأس العالم في قطر منع "إيفانا نول"، ملكة جمال كرواتيا، من دخول ملعب لوسيل لمشاهدة المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بين الأرجنتين وكرواتيا في دور نصف نهائي كأس العالم.

وأضافت صحيفة "أجوجو" البرتغالية، أنه تم منع عارضة الأزياء الكرواتية من دخول الملعب بتهمة "تهديد العادات المحلية في قطر".

وأصبحت العارضة الكرواتية البالغة من العمر 26 عامًا محط الاهتمام في كأس العالم في قطر بسبب الإطلالات الجريئة التي اختارتها مع بلدها في الملاعب.

وترى عارضة الأزياء الكرواتية، التي تعيش حاليًا في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزداد كل يوم، بعد انطلاق بطولة كأس العالم، حيث كان هناك أكثر من 1.9 مليون آخرين منذ بداية كأس العالم، والآن أصبح الرقم قريبا جدًا من علامة 2.5 مليون.

يشار إلى أن مباراة الأرجنتين وكرواتيا انتهت بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة منحتها بطاقة التأهل للمباراة النهاية التي ستقام الأحد القادم.



