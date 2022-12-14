في أحدث إطلالة لها.. ياسيمن رئيس تثير الجدل بتاتو جديد باسم شخص على منطقة حساسة من جسدها

أطلت الفنانة المصرية ياسمين رئيس على الجمهور بصور جديدة شاركتها على حسابها الشخصي في تطبيق تبادل الصور والفيدوهات "انستجرام".

وأثارت ياسمين رئيس الجدل في أحدث إطلالة ظهرت فيها بتاتو جديد على يدها، ومرتدية فستان مفتوح الصدر والكتف، بدت جميلة تخطف الأنظار

وقد ظهر على ذراعها اليسرى وشماً كتب عليه إسم "سليم" ليتساءل الجمهور عمّن هو صاحب هذا الاسم، وكشفت مصادر مقرّبة من ياسمين أن الاسم يخص ابنها الأكبر "سليم".

وكانت ياسمين قد شوقت محبيها لعملها الفني الجديد من خلال فيلمها الجديد بعنوان "أنا لحبيبي"، ومن المقرر بدء عرض العمل في دور العرض السينمائية في شهر يناير القادم، وإشارة إلا أن العمل قد انتهى تصويره منذ فترة طويلة.

فيلم أنا لحبيبي من بطولة الممثلة المصرية ياسمين رئيس، حيث يشاركها البطولة كل من الممثلين كريم همي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد .

وتدور أحداث فيلم أنا لحبيبي، في إطار رومانسي، حول شخصية "ليلى" التي تعيش قصتي حب، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.