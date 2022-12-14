شهاب ملح يثبت أنوثته بفيديو حاول فيه إظهار رجولته.. والجمهور يسخر!!

شارك مشهور التواصل الإجتماعي شهاب ملح انستجرام، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهر فيه واقفا وحوله عدد من الشباب يسألهم عن رجولته.

شارك مشهور التواصل الإجتماعي شهاب ملح انستجرام، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ظهر فيه واقفا وحوله عدد من الشباب يسألهم عن رجولته.

وتحدث مرتضى غفوري والملقب بشهاب ملح انستجرام، ردا على اتهامه المستمر بتشبهه الكبير بالنساء من خلال حديثه وملابسه، مؤكدا رجولته بسؤاله الشباب من خلفه، ليجيبوه بأنه رجال.

شهاب ملح يرد على انتقادات تشببه بالنساء

ونشر شهاب ملح فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام ظهر فيه يقف وخلفه مجموعة من الرجال قبل أن يتحدث معهم طالباً منهم التأكيد للجمهور بأنه رجل.

ووجه شهاب ملح حديثه في البداية إلى الجمهور موضحاً أنه أراد أن يثبت لهم بالدليل أنه رجل، قائلاً: "وايد سألتوني نبي أدلة من الرجال، شهاب رجال ولا مو رجال"، ليجيبه الرجال الواقفون خلفه جميعاً: "شهاب رجال".

وعبر شهاب ملح عن ثقته بنفسه بعد تلك الإجابة متوجهاً إلى الكاميرا واضعاً يده في خصره في تحد لمن شكك في رجولته خلال الفترة الماضية.

وعلق شهاب ملح على الفيديو موضحاً أنه لم يظهر معه فتيات هذه المرة قائلا: "أول مرة جبتلكم دليل من شباب !،كنتو متعودين من البنات ولكن هالمره غير ".

شهاب ملح يثير الجدل بتقليد الفتيات

ويتعمد شهاب في بعض مقاطع الفيديو أن يجعل الفتيات اللاتي تظهرن بجواره بترديد جملة "شهاب رجال" ردًا على أزمة في المنزل حيث سخرت مروة راتب منه في وقت سابق.

وعادة ما توجه الانتقادات إلى شهاب ملح بسبب ملابسه التي يصفها المتابعون بالإطلالات النسائية مما دفعه للرد من قبل عبر مقطع على حسابه بتطبيق سناب شات مدافعاً عن نفسه.

وأشار شهاب ملح إلى أنه يتحدث بطريقة انتقدها البعض ووصفها بالدلع، موضحاً أنه في منطقته تنطق بمثل هذه الطريقة، نافياً تعمده استفزاز جمهوره العربي، في الوقت ذاته، أعاد مشاركة مقاطع فيديو قديمة يرقص فيها بطريقة مستفزة.

وكان شهاب ملح كشف منذ أيام سبب الدلع في طريقة حديثه مشيراً في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على سناب شات موضحاً أن نطق الكلمات في بلاده يحدث بطريقة ناعمة وهو السبب في ظهوره يتحدث بطريقة "دلع" بحسب وصفه.

وقال شهاب ملح إنستقرام إن طريقة النطق هي السر وراء طريقته نطق العربية بطريقة ناعمة، إلا ان طريقته استفزت الجمهور