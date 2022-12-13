رغم أن عمرها تجاوز 50 عاما.. الزوجة السابقة لرجل الأعمال المصري أبو هشيمة تظهر من أحد فنادق دبي بروب الحمام وتستعرض صدرها المثير و قطرات الماء تتساقط عليه .. شاهد

أثارت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها صورا من جلسة التصوير الجديدة التي خضعت لها في أحد فنادق مدينة دبي الإماراتية لها من مدينة دبي.

وظهرت هيفاء وهبي، من أحد فنادق دبي، وهي ترتدي روب الاستحمام فقط، وتعمدت كشف أجزاء واسعة من جسدها، كما ظهرت بشعر مبلول ومكياج خفيف.

وعلقت هيفاء على الصور التي شهدت تداول واسع بقولها: "صباح الخير عالناس الغير".، وتفاعل معها المتابعين بشكل كبير، حيث أثنو على جمالها الذي يزداد كلما تقدم بها العمر.

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هيفاء وهبي وأبو هشيمة

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي سبق لها الزواج من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في العام 2009، وأنفصلا في منتصف العام 2012، دون الكشف عن الأسباب.

ومنذ ذلك الحين لم تتزوج هيفاء وهبي، عكس طليقها أبو هشيمة الذي تزوج مطلع العام 2020 من الممثلة المصرية ياسمين صبري وانفصل عنها هي الأخرى منتصف العام الحالي2022.

هيفاء وشقيقتها رولا

فوجئ الجمهور خلال الساعات الماضية بصورة جديدة نشرتها رولا يموت، حيث ظهرت وإلى جانبها شقيقتها هيفاء وهبي، وعلقت عليها قائلة: "شقيقي الديفا، لعبتي فوفا".

ومن المعروف للجمهور أن علاقة هيفا بشقيقتها رولا متوترة، ومؤخرا رفعت هيفا دعوى قضائية ضد رولا تتهمها فيها بالتشهير ورفضت التنازل عن ذلك رغم تدخل عددا من الوسطاء ومحاولتهم الصلح بين الشقيقتين.

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وسبق لرولا أن صرحت بأن جمال شقيقتها هيفاء غير طبيعي واصطناعي ونشرت صوراً لعمليات التجميل التي أجرتها هيفا مع تكاليفها، لكن الأخيرة التزمت الصمت ولم تفتح سجالا مع شقيقتها في الإعلام واكتفت بوصفها بـ "مريضة نفسية".

ولكن بعد سنوات من القطيعة بين الشقيقتين، تعرّضت هيفا لوعكة صحية فزارتها رولا في المستشفى ثم وجهت لها رسالة من خلال برنامج تلفزيوني تطلب منها مسامحتها وانهاء الخلاف بينهما إلا أن هيفا بقيت على موقفها ورفضت التعليق على الموضوع إعلامياً.

وتوقع متابعون في تعليقهم على الصورة التي نشرتها رولا مؤخراً، أن تكون المياه قد عادت إلى مجاريها بين الشقيقتين.