تفاصيل مثيرة تكشف لأول مرة عن العمر الحقيقي للنجمة 'إليسا' وعن خفايا مسيرتها الفنية التي لم تعرف إلى الأن!

تصدرت النجمة اللبنانية إليسا اهتمام رواد مواقع التواصل، بعدما نصحها الشاعر أحمد ماضي بالاعتزال قائلا إن عمرها تجاوز 56 عاما.

تصريحات ماضي جاءت في لقاء مع الإعلامي هشام حداد، وردا على سؤال حول الفنان الذي ينصحه باعتزال الغناء، ليرد ماضي قائلا: "إليسا... قطعت الـ56 عاماً ما بقت صغيرة، أنا كنت طفل لما كانت هي بالفن، وصار شعري أبيض حالياً".

هذه التصريحات أثارت غضب جمهور إليسا، الذي انتقد الأسلوب الذي تحدث به أحمد ماضي عن نجمتهم المفضلة، خاصة في ظل وجود نزاع قضائي بينهما على خلفية أغنيتهما الأخيرة "أنا وبس".

وحاول ماضي في تصريحات إعلامية التخفيف من وقع تصريحاته الصادمة، وقال إن التصريح المتداول هو جزء من لقاء قديم مع الإعلامي هشام حداد، مضيفا: "لا أستطيع الإدلاء بتصريحات عنها حالياً لأن بيني وبينها القضاء".

وتابع ماضي في تصريحات لموقع "النهار العربي" اللبناني: "هذا التصريح المتداول كان خلال لقاء قديم، وبالفعل نصحتها بسبب عمرها فلا أحد يخجل من عمره، وعن نفسي عمري يبلغ 44 عاماً وكنت أستمع إليها في طفولتي، واحسبوا الفارق وستعرفون عمرها الحقيقي".

والنجمة إليسا من 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1972، واسمها الحقيقي إليسار زكريا خوري، وقد ولدت لأب لبناني وأم سورية، وكشفت عن حبها للغناء في مرحلة الطفولة، إذ شاركت في الحفلات المدرسية، واستطاعت أن تلفت إليها الأنظار بسهولة.

وعندما بلغت 16 عاماً، رشحها الفنان سليم طيارة للمشاركة في عدد من المسرحيات الغنائية. وفي عام 1992، تحمست "إليسا" للمشاركة في برنامج "استوديو الفن" الخاص باكتشاف المواهب، ونجحت في الفوز بالجائزة الفضية.

وبمرور الأيام شعرت أنها تستطيع طرح ألبوم غنائي خاص بها، وبالفعل طرحت أول ألبوم وعمرها 27 عاما وحمل اسم "بدي دوب" وقد حقق نجاحاً كبيراً، وبلغت مبيعاته أكثر من مليون نسخة، الأمر الذي شجعها على طرح ألبومها الثاني "وأخرتها معاك".

وتوالت بعد ذلك التجارب الغنائية الناجحة، وصارت "ملكة الإحساس" ذائعة الصيت، حيث تهافت على التعاقد معها شركات إنتاج كبرى، واعتمدت عليها شركات مستحضرات تجميل للترويج لمنتجاتها، من خلال الإعلانات التلفزيونية.

وقدمت إليسا عبر مسيرتها الفنية 12 ألبوما غنائياً، وقد حاولت الانتصار في أعمالها لكبرياء المرأة، وشجعتها على عدم الاستسلام، مهما كان الواقع حولها محبطاً وكئيباً.

كما راهنت إليسا على الصورة، وقامت بتصوير عدد كبير من أغانيها بطريقة الفيديو كليب، الأمر الذي ضاعف من حجم نجاحها ووضعها في مقدمة نجمات الطرب في عالمنا العربي.

في عام 2018، أصيبت النجمة اللبنانية إليسا بسرطان الثدي، وتكتمت الخبر، ولكنها لم تفقد الأمل في الشفاء، وبعد عامين من العلاج، كشفت عن حقيقة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وقالت إنها بعد علاج طويل هزمت السرطان. وتعبيرا عن فرحتها طرحت أغنية بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني".