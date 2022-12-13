معجبة سعودية تسخر من الفنانة سلمى أبو ضيف أمام الكاميرا وتضعها فى موقف محرج - فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمعجبة سعودية برفقة الممثلة الشابة سلمى أبوضيف , وظهرت المعجبة وهو تلقط فيديو برفقة سلمى أبو ضيف وعلقت قائلة :" منى زكى يا جماعة ".

لترد سلمى أبو ضيف :" أنا سلمى أبو ضيف مش منى زكى".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة سلمى أبو ضيف، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

تألقت سلمى أبو ضيف في الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات كما تميز بصيحة الكاب التي تتصدرأحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر توقيع دار الأزياء العالميةValentino، 9825 دولار، أي ما يعادل 241 ألف جنيه مصري.

تزينت سلمى أبو ضيف ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من أناقتها وجمالها و منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى أبو ضيف على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.