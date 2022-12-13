معلومات تكشف لأول مرة.. تعرف على شبيهة ياسمين صبري 100% التي أثارت ضجة واسعة ولفتت أنظار فاتنة مصر الأولى!!

تصدرت البلوجر هدير عاطف، محركات البحث الأشهر الماضية بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة ياسمين صبري، التي وصفته أنه أمر غير مقصود، أو مُسبب للسعادة لها.

وقالت من خلال احدى القاءات التليفزيونية :"أنا مش قصدي والناس إللي بتشبهني بيها، وحاجة مش بتسعدني لأن بحب أكون نفسي".

5 معلومات عن البلوجر هدير عاطف

- هديرعاطف مدوّنة وبلوجر شهيرة

- يبلغ عدد متابعى هدير عاطف على إنستجرام 2 ونصف مليون متابع

- هدير عاطف خريجة كلية إعلام

- عمر هدير عاطف 27 عاما

- تصنع هدير عاطف مقاطع فيديو لتعليم الفتيات أساسيات ارتداء الملابس والمكياج وما إلى ذلك.

القبض على البلوجر هدير عاطف

وتم ضبط البلوجر هدير عاطف، وهاجر محمود -طالبة، شقيقة طليق هدير، وتامر عادل زوج هاجر، بتهمة النصب على 16 شخصا.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن 6 أشخاص حرروا محاضر واتهموا البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة زوجها وزوج شقيقة زوجها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.

وأضافت التحريات والتحقيقات الأولية أن إدارة الأموال العامة تلقت بلاغًا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، و بمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وكانت والدة هدير عاطف ادعت في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث وتطالب بالبحث عن ابنتها، بعد اختفائها صباح اليوم، قائلة: “دخلوا عليا بلطجية خطفوها وأخدوا فلوسها وتركوا صغيرتها الحقوا بنتي هدير بتموت مني”.

كما ادعى طليق البلوجر هدير عاطف منذ ساعات عبر حسابه الشخصي عبر موقع الصور الشهير انستجرام، أنه سيقدم على الانتحار وإنهاء حياته عقب خطف طليقته هدير وتعرض طفلته للخطر