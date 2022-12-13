من داخل سيارة فارهة.. هيفا وهبي تستعرض ملابسها الداخلية بإطلالة نارية كشفت جمال جسدها المغري.. بطريقة ألهبت قلوب عشاقها الشباب - صور

أثارت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي جنون متابعيها، بأحدث إطلالة جريئة لها على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، خطبت بها أنظار الجميع بجمالها اللافت.

وتألقت هيفا وهبي بإطلالة فاتنة، مرتدية بالطو اسود جلد، ونسقت عليه حذاء اسود، تركت شعرها الاسود الناعم منسدلا على الاكتاف، مضيفةً نظارة وشنطة يد باللون الأسود.

أطلت هيفا بجراءتها المعهودة والتي تأسر بها قلوب عشاقها، من داخل سيارة فارهة، معلقة على الصور: " شفتي هي البندقية ، كلماتي هي الرصاص ،صنفني قاتل.

ومن المعروف عن الفنانة هيفا وهبي حبها الشديد لعالم السيارات، حيث ظهرت في مناسبات عديدة مع سيارات مميزة تحمل أشهر العلامات التجارية حول العالم، أبرزها لامبورجيني، وبورشه ورولز رويس الانجليزية