الغاء_حفل_كيفين_هارت.. موجة غضب عارمة تجتاح التواصل الإجتماعي في مصر.. ما السبب؟ - التفاصيل كاملة

أثارت تصريحات الفنان العالمي "كيفن هارت" حفيظة المصريين، مطالبين بإلغاء حفل قادم للفنان في مصر تحت هاشتاج #الغاء_حفل_كيفين_هارت.

وقال كيفن هارت في تصريح نشرت وسائل الإعلام، "أنه حفيد المصريين القدماء وأنه وبلاده من المصريين الأصليين بينما العرب محتلين"، ما تسبب حديث كيفن بموجة غضب عارمة أوساط الشعب المصري، تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين برفض استقباله خلال حفله القادم في البلاد.

وتسبب هاشتاج #الغاء_حفل_كيفين_هارت فى حالة هجوم كاسح على النجم العالمى كيفين هارت بعد هذه التصريحات التى اعتبرها البعض نوعا من الاعتداء على الحضارة المصرية وتزييف التاريخ.

كيفين هارت

وعلق البعض تحت #الغاء_حفل_كيفين_هارت قائلين: “الراجل ده بيقول أنه حفيد المصريين القدماء وأنهم المصريين الأصليين واحنا عرب محتلين وجاى يعمل عرض ف مصر قريب وكده”، بينما قال أخر : “امنعوا دخول الافرو سنتريك من دخول مصر”.

مهزلة كيفين هارت

بينما قال أخر :"امنعوا المهزلة دي علشان التاريخ مفيش فيه هزار ولا كوميديا … يا ريت القوى الناعمة المصرية تشارك في الهاشتاج ده"، وأوضح أخر: “امنعوا دخول المختل اللى بيدعى أنه مصرى”.

كيفين هارت

كما قال اخر: “ارفض ان تستضيف بلدي مصر مهرج مثل كيفين هارت يروج لأفكار خاطئة ويسرق تاريخ بلدي مصر الحبيب واتمني من المسؤولين ان يدركوا خطورة الموقف وأن يستجيبوا الي الناس ويوقفوا هذه المهزلة”، وعبر أخر عن استيائه قائلا: “دور الفنانين كبير جدا في الحاجات دي لأن اولا صوتهم مسموع جدا ثانيا مؤثرين في المجتمع ثالثا هما قوة ناعمة. نتمنى نشوف فنانين وانفلوانسرز اكتر بيتكلموا عن الموضوع ده”.

كيفين هارت

يذكر أن كيفين هارت شارك في عديد من الأفلام مثل "ليتل فوكرز" عام 2010 و"سكاري موفي-الجزء الثالث" عام 2003 و"ثينك لايك إيه مان" عام 2012 و"جرادج ماتش" عام 2013 .