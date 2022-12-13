عاجل: بشرى سارة لجميع الموظفين في مصر بما فيهم الموظف المنتهي خدمته.. الهيئة القومية للتأمينات تعلن زيادة المعاشات ابتداءً من هذا الموعد!!(تعرف على نسبة الزيادة والشروط المطلوبة للحصول على أعلى زيادة)

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار أسعدت الشارع المصري، حيث تحدثت تلك الأخبار المتداولة عن زيادة المعاشات في شهر يناير من العام القادم 2023، وفي هذا المقال سنوضح حقيقة تلك الأخبار المنتشرة وهل تم الإعلان فعلاً من الهيئة القومية للتأمينات أم لا !؟.

حقيقة زيادة المعاش في أول يناير لعام 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لقيمة المعاشات بهدف تحسينها في الأول من شهر يناير لعام 2023، حيث صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات بوجود متغيرين يؤثران علي زيادة المعاشات وهم قيمة المرتب عند الاشتراك ومده الاشتراك.

وطبقا لقانون المعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019، تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الاشتراك في التأمينات بألف جنيه مصري بداية من عام 2020، وذلك بناء على رفعه في شهر يناير من كل عام بنسبة 15٪، وسيتم رفع قيمة الحد الأدنى عام 2023 ليصل لقيمة ألف وسبعمائة جنيه مصري ويتم رفع الحد الأقصى إلى عشرة آلاف وتسعمائة جنية مصري.

واوضح اللواء جمال عوض على أنه ليس هناك تعارض بين الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات وبين الحد الأدنى للأجور بقيمة ثلاثة آلاف جنيه مصري.

زيادة المعاشات للموظفين في القطاع الخاص

يشمل القرار أيضا الموظفون في القطاع الخاص، ويبلغ عدد المؤمن عليهم 13.8 مليون مواطن وأكثر من 70% منهم مستفيدين من هذا القرار، وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات في بيان لها أنه تم صرف منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه مصري وتم بدء صرفها منذ نوفمبر الماضي في العام الحالي 2022، وتستمر المنحة شهريا دون التقيد بفترة معينة لها لتنتهي بعدها، وتلك المنحة تعادل 30٪ من قيمة بعض أصحاب المعاشات التي تساوي ألف جنيه مصري وذلك عكس زيادة المعاشات التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة تصل إلى 13٪.

وقامت الهيئة بتوضيح أن قيمة المعاشات زادت بنسبة 13% مع معاشات شهر إبريل الماضي لعام 2022، وذلك قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، وأوضحت أن تكلفة صرف الزيادة مبكرا بلغت 9.6 مليار جنيه مصري، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه، وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه مصري إبريل ومايو ويونيه وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة إلى 38.4 مليار جنيه مصري.

زيادة المعاش للموظف المنتهي خدمته

أكد رئيس هيئة التأمينات اللواء جمال عوض، عن رفع الحد الأدنى للمعاش للموظف المنتهي خدمته، وليصبح الحد الأدنى للمعاشات الاجتماعية 1105 جنية مصري والحد الأقصى للمعاشات الاجتماعية 8720 جنيه مصري، ويتم تطبيق القرار في أول يناير من عام 2023.