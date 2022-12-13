بصورة مفاجئة وبحضور شخصية إماراتية كبيرة جداً.. الفنان حسين الجسمي يحتفل بعقد قِرانه على هذه الفاتنة ويشارك الجمهور أول تعليق له حول فرحة العًمر - فيديو

فاجئ الفنان الإماراتي الوسط الفني والجماهيري بإعلان عقد قرانه اليوم، محتفيا بفرحة عمره بعيدا عن الأضواء وسط جمع خفيف من أهله والمقربين منه، وبحضور مميز للشيخ عبدالله بن زائد آل نهيان وزير خارجية الإمارات.

ونشر موقع “et ” مقطع فيديو ل عقد قران حسين الجسمي بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. وميار عباس مدير أعماله " .

وفي أول تعليق للفنان حسين الجسمى، شارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تعليق له بعد إعلان عقد قرانه، قائلا: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

وأحيا الفنان حسين الجسمي، خلال الفترة الماضية عدد من الحفلات الغنائية الناجحة، أبرزها حفله في موسم الرياض قدم من خلاله مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة كبيرة، سواء بترديد اغانيه أو بالتصفيق الحاد له.

كما شهد الحفل مفاجأت عديدة ، من بينها مشاركة الفنانة أصيل هميم و عايض يوسف، والفنان حسين الجسمي غناء "تريو"حيث قدموا معاً أغنية "الغرقان" وسط تفاعل الجمهور وانسجام في المغنى بين المطربين الثلاث.