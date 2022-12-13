ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جديدة عبر إنستجرام والجمهور يصفها بالساحرة.. شاهد

بسويت شيرت رصاص، وقبعة بيج، أطلت الفنانة ياسمين رئيس على جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة النجمة ياسمين رئيس، ووصفوها بالاطلالة البسيطة والساحرة.

وتشارك حاليا ياسمين رئيس فى تصوير مسلسل" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.