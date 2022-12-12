هل تذكرون جميلة باب الحارة التي سحرت الجميع بجمالها قبل 15 عاماً؟ لن تصدقوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد عمليات التجميل (صور)

نشرت حسابات تهتم بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للفنانة السورية "دانا جبر"، الشهيرة ب"جميلة باب الحارة".

وجمعت الصور المتداولة بين ماضي وحاضر الفنانة دانا جبر، حيث ظهرت في صورة حديثة وقد تغير شكلها تماماً مقارنة بصور لها قبل أكثر من 15 عاماً عندما شاركت في الجزء الثالث من مسلسل باب الحارة وجسدت شخصية "جميلة".

من هي دانا جبر؟

دانا جبر هو الاسم الفني، للفنانة السورية" دانا العش"، التي ولدت في العام 1989، وشاركت في أكثر من خمسين مسلسلاً رغم أنها عمرها لم يتجاوز 32 عاماً، ومن أبرز أعمالها منها "​باب الحارة​" فى ثلاثة أجزاء، "مناحي" و"على موج البحر" و"قلوب صغيرة" و"​بقعة ضوء​ 7" و"الدبور" و"سكتم بكتم" و"مطلوب رجال" و"أبو جانتي" و"​بانتظار الياسمين​" و"سليمو وحريمو" و"دومينو" و"صرخة روح" و"جنان نسوان" و"سنة أولى زواج" و"الرابوص" و"شبابيك" و"جرح الورد" و"حريم الشاويش" و"أبناء القلعة" و"​فرصة أخيرة​".

تزوجت دانا جبر فى سن مبكرة حيث كانت تبلغ من العمر 18 عاماً إلا أن الزواج ولم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق، حيث أكدت فى تصريحات صحفية أن سبب الانفصال ليس أهلهاوإنما ظروف من بينها: ظروف العمل الصعبة ومشكلات أخرى مؤكدة أن الحب أحيانا بين الزوجين هو ما يولد المشكلات في ما بينهما ويكون سبباً فى الانفصال، وأن ذلك أفضل من أن تشهد علاقتهما مشكلات كبيرة وغير عادية، سببها الغيرة والبحث عن أدق التفاصيل لإثارة المشاكل.

مهووسة بعمليات التجميل

رغم جمالها الصاخب وتلقيبها بـ"جميلة باب الحارة" إلا أنها تؤيد اجراء عمليات تجميل واعترفت فى احدى لقاءاتها أنها خضعت لعملية تجميل فى الأنف، وأن لديها هوسا بالرتوش، وتحمد الله على جمالها، مشيرة إلى أنها تحتاج الى بعض التعديلات، خاصة وأنه فى هذا العصر أصبح التجميل متاحاً، فالفنانة يجب أن تكون جميلة بالمظهر كما فى الأداء.

واعترفت دانا جبر كذلك بأنها بالغت فى نفخ "شفتها"، خاصة أن الكاميرا تزيد الوزن والحجم، واستجابة لنصائح الأصدقاء باعادة شفتها كما كانت وتعملت من تجربتها فى ذلك.