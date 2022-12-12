فيديو صادم من الجزء السابع من مسلسل باب الحارة.. لن تصدقوا ما الذي حدث عندما هربت 'سارة' من منزل أهلها إلى أحضان حبيبها العقيد 'معتز'.. شاهد

لا زال المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" عالقا بأذهان المشاهدين العرب، ولا زال الكثير يتداولون بعض مشاهد المسلسل الذي عده البعض من المهتمين بأنه أفضل عمل درامي أنتجته الدراما العربية.

ومن بين المشاهد التي أعاد متابعون تداولها خلال الأيام الماضية، مشهد هروب "سارة" من منزل أهلها إلى منزل العقيد "معتز"، ومطالبته بأن يتزوجها.

المشهد الذي أعتبره البعض مجرد عمل درامي ليس له علاقة بالواقع، لكن البعض الآخر أعتبروه تشجيع للفتيات المراهقات على الهروب من منازل الأهل إلى أحضان الحبيب.

يشار إلى أن المشهد المتداول من الجزء السابع من المسلسل، وقد جسدت الفنانة السورية "كنده حنا"، أما العقيد معتز فقد جسد دوره الفنان "وائل شرف".

نبذة عن مسلسل باب الحارة

مسلسل باب الحارة هو مسلسل درامي اجتماعي، شامي، تدور أحداثه في عشرينيات القرن العشرين، وقد أنتج ‹‹الجزء الأول›› منه عام 2006، و‹‹الجزء الثاني›› عام 2007 و‹‹الجزء الثالث›› عام 2008 و‹‹الجزء الرابع›› عام 2009 و‹‹الجزء الخامس›› عام 2010، وكانت جميع الأجزاء الخمسة من إخراج بسام الملا.

وبعد انقطاع دام أربع سنوات، عاد المسلسل مرة أخرى إلى الشاشة في رمضان 2014 في ‹ الجزء السادس›، وفي رمضان 2015 في «الجزء السابع»، وكان الجزئين من إخراج عزام فوق العادة.

أما الجزء الثامن، والجزء التاسع من المسلسل فقد كانا من إخراج ناجي طعمي، وتم عرضهما في الموسم الرمضاني للعامين 2016 2017 .

وفي 2019، أخرج محمد زهير رجب، الجزء العاشر من المسلسل، بغياب الكثير من النجوم الذين شاركو في الأجزاء السابقة.