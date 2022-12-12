تسريب مشهد إباحي جديد للممثلة السابقة 'ميغان ماركل' والملكة إليزابيث في صدمة وذهول.. شاهد الفيديو الذي هز العائلة المالكة البريطانية

قبل أن تصبح عضوًا في العائلة المالكة البريطانية ، عرفت الممثلة السابقة ​ميغان ماركل​ شهرتها في الدراما القانونية الأمريكية "Suits" بدور راشيل زين. وأشارت معلومات ملكية ان مشاهد الحب بين ميغان وباتريك آدامز في "Suits" وأفلام أخرى على الإنترنت منعها الأمير هاري عن جديه قبل زواجه من حبيبته وأضافت المعلومات ان الملكة إليزابيث اصرت على الاطلاع على كل ما قدمته ميغان خلال مسيرتها لكن هاري تدخل لينقذ الموقف. وفي ذلك الوقت تفرغت ميغان للتكلم عن المساواة والمطالبة بحقوق المرأة والطفل وايجاد حل للعنصرية.

ميغان ماركل نجمة أشهر موقع إباحي ومشاهدها تصدم الجمهور! توصلت دراسة جديدة عن البرامج التلفزيونية الأكثر جاذبية للمشاهدين، إلى أن برامج ميغان ماركل هي المفضلة بشكل واضح. اشتهرت ماركل في مشاهدها الجنسية من خلال مشاركتها في مسلسل Suits. لا يمكن أن ينسى الإنترنت أي شيء موثق، فبعدما أصبحت ميغان من العائلة المالكة، عقب زواجها من الأمير هاري، قد نشر الإنترنت جميع المشاهد التي مارست ماركل فيها الجنس في المسلسل على أحد الموقع الإباحية. وكانت كشفت صحيفة فوربس، أن ميغان قد حققت الشهرة الكبرى والمبالغ الكبيرة من خلال مسلسل Suits الذي تقاضت عنه حوالى 50000 دولار لكل حلقة في نهاية فترة عملها في هذه السلسلة، وتقول مصادر أخرى، إنه عن الحلقات النهائية لماركل قبل اعتزالها التمثيل وزواجها من الامير هاري، تقاضت حوالى 57 ألف و500 دولار.