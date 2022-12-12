تسريب المقطع المحذوف للفنانة 'منى زكي' في فيلم أصحاب ولا أعز.. شاهد قبل الحذف

اثار فيلم "اصحاب ولا اعز" الذي تشارك فيه الفنانة المصرية منى زكي، زوجة الفنان المصري احمد حلمي، موجة غضب واستنكار عربية واسلامية واسعة، لما يحمله من مشاهد شاذة ومخالفة للاعراف والتقاليد العربية والاسلامية .

الفيلم الذي انتجته منصة نيتفليكس الرقمية، تضمن مشاهد خادشة للحياء وعبارات وايحاءات جنسية لم يعهدها الجمهور المصري من الفنانة منى زكي، ولا من زوجها حلمي .

فيما ركز الجمهور على مشهد خارج سياق الدراما والتسلس الزمني وتتابع الاحداث، حين أقدمت الفنانة منى زكي على خلع ملابسها الداخلية، ووضعها في حقيبة اليد، قبيل ان تتوجه لحفلة صاخبة وهي بدون ملابس داخلية .

ولم تعلق منى زكي حتى الان عن موجة الغصب والسخرية التي اثارها دورها في فليم اصحاب ولا اعز، وكذلك فعل زوجها حلمي، في وقت يعبر فيه مشاهير السوشال ميديا والاعلام المصري والعربي عن رفضهم لمثل هكذا اعمال فنية