ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة نارية من داخل سيارتها.. والمفاجأة كيف أصبحت ملامح وجهها؟ شاهد الصور

خطفت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب، أنظار جمهورها بأحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين الخطيب من داخل سيارتها مرتدية بلوفر صوف أسود اللون وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع بعض اللمسات الرقيقة من المكياج الناعم مما أدى لتفاعل الجمهور على الصور بشكل كبير.

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة" روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الإجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت ايضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

كتب أصدرتها ياسمين الخطيب

شاركت ايضًا في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب،وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي متخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر ان اخر اعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.