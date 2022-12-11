منوعات جديدة

كريستيانو رونالدو يكشف سبب خروج البرتغال من كأس العالم.. سر خطير وصادم!!

0 نشر
0 تبليغ

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة بنتيجة 1/0 أمام المغرب.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا”.

وتابع رونالدو: “لحسن الحظ ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي ، بما في ذلك البرتغال ، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان حلمي الأكبر، لقد قاتلت من أجل ذلك".

وأضاف رونالدو: “لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم، في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا ، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي”. 

وأكمل رونالدو: “اترك كل شيء في الميدان، لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم، للأسف، انتهى الحلم بالأمس”. 

وأستطرد: “لا يستحق الرد على الحرارة، أريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا”. 

وأردف: “كنت دائمًا مناضلاً من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي”.

واختتم رونالدو: “ليس هناك الكثير ليقوله الآن، شكرا لك البرتغال، شكراً قطر كان الحلم جميلاً واستمر، الآن، نأمل أن يكون الطقس مستشارًا جيدًا ويسمح لكل شخص باستخلاص استنتاجاتهم الخاصة”.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

قد تقرأ أيضا