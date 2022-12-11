كريستيانو رونالدو يكشف سبب خروج البرتغال من كأس العالم.. سر خطير وصادم!!

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الخسارة بنتيجة 1/0 أمام المغرب.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا”.

وتابع رونالدو: “لحسن الحظ ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي ، بما في ذلك البرتغال ، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان حلمي الأكبر، لقد قاتلت من أجل ذلك".

وأضاف رونالدو: “لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم، في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا ، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي”.

وأكمل رونالدو: “اترك كل شيء في الميدان، لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم، للأسف، انتهى الحلم بالأمس”.

وأستطرد: “لا يستحق الرد على الحرارة، أريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا”.

وأردف: “كنت دائمًا مناضلاً من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي”.

واختتم رونالدو: “ليس هناك الكثير ليقوله الآن، شكرا لك البرتغال، شكراً قطر كان الحلم جميلاً واستمر، الآن، نأمل أن يكون الطقس مستشارًا جيدًا ويسمح لكل شخص باستخلاص استنتاجاتهم الخاصة”.