بفستان شفاف أبو ريش.. شاهد آخر إطلالات لاميتا فرنجية الفاضحة

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" حيث ظهرت بإطلالة مثيرة، وجريئة كعادتها.

وارتدت لاميتا فرنجية في إطلالتها الجديدة فستان قصير كشف عن أجزاء واسعة من جسدها، وتباينت تعليقات المتابعين بين مؤيد ومعارض لتلك الاطلالة.

ومن الناحية الجمالية، فقد اعتمدت لاميتا فرنجية على تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون البينك في الشفاه.

وتحرص النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية، على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يبرز أنوثتها، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

يذكر إن لاميتا فرنجية شاركت في العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وابتعدت لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.