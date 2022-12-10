ليس بالمنبة العادي.. شاهد بالفيديو كيف يستيقظ أطفال كيم كارداشيان بطريقة مميزة وغريبة عن باقي صغار العالم!!

الزمت محكمة كاليفورنيا المغني الشهير كاني ويست، دفع مبلغ 200$ الف دولار أمريكي بداية كل شهر، إلى حساب عارضة الأزياء كيم كارداشيان لتلبية نفقات أطفالهما الأربعة، بعد إعلان طلاقهما رسميا.

عند النظر للرقم الكبير التي قررته المحكمة لتلبية طلبات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العاشرة، يتبادر إلى الذهن سؤال عن سبب وضع هذا المبلغ الكبير مقارنة بباقي أطفال كالفورنيا الذين لا تتعدى مصروفاتهم الشهرية 450$ بحسب احصائيات محلية.

السبب في ذلك يعود إلى حياة الرفاهية العالية التي يتمتع بها أطفال كارداشيان دونا عن باقي أطفال كاليفورنيا، وذلك لأن لديهم حراسا، وكلابا، وسائقين، ومدارس خاصة، ورحلات بطائرات خاصة من باريس إلى ميلان إلى نيويورك.

بل والأغرب من ذلك، الطريقة التي يتم بها إيقاظهم من النوم، تختلف تماما عن باقي أطفال العالم، فقد خصصت والدتهم عازف بيانو حاصلا على جوائز عالمية، لإيقاظ الأطفال صباحا بدل ساعة المنبه!