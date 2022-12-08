انت الان تتابع خبر جاء الخير السعيد .. الإعلان عن وجود أكثر 250 جنيه في حسابات أصحاب المعاشات – اضمن على نفسك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الإجتماعي أنه بإمكان أصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن مواعيد صرف مستحقاتهم الخاصة بشهر ديسمبر الجاري، التوجيه إلي المنافذ المختلفة والمتواجدة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم الخميس، للحصول عليها بكل سهولة ويسر.وأوضحت وزارة التضامن أن كافة منافذ الصرف تعمل بكامل قواتها اليوم لتقديم الكثير من الخدمات لأصحاب المعاشات وذلك قبل العطلة الأسبوعية التي توافق غداً الجمعة وبعد غد السبت، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمساعدة القائمين بالصرف والمستفيدين من صرف مستحقاتهم دون أن تعب أو عناء بالإضافة إلي تنظيم عملية الصرف ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم، مضيفة أنه مستحقات هذا الشهر تشمل المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه.