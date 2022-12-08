تركت صدرها حتى بطنها مكشوف وأبرزت فخذيها بالكامل.. هيفاء وهبي بفستان ميتالك تشعل قلوب الشباب!!



حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية و ذا أكمام طويلة و اتسم باللون الميتالك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون مما زاد من أناقتها و جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.

