شادن القحطاني تطرح فكرة بيع صور خاصة لها بطريقة لا تخطر على بال!!

أثارت شادن القحطاني مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، الجدل بين متابعيها بعدما اقترحت عرض صورها على موقع يعرض صوراً جريئة وخاصة، ما عرضها لموجة شديدة من السخرية والانتقاد.

قررت شادن القحطاني أن تشارك في الموقع العالمي الشهير Only Fans، ونشرت شادن على حسابها بسناب شات تدوينة ذكرت فيها أنها تود أن تشترك في موقع تنشر فيها صورها بحيث يرى المتابعون صورها الجميلة خلاله بمقابل مادي شهري.

شادن القحطاني على Only Fans

وعللت شادن سبب رغبتها في تلك الفكرة أن الصور سوف تكون لمحبيها فقط وسوف تظهر بأكثر احترافية، وأكدت أن الصور لن تكون مناسبة لجميع الأعمار.

حيث علقت شادن القحطاني على ذلك الأمر وقالت: "محد يقدر يشوفها لأن السناب تعرفون فيه كل الأعمار"، وتابعت "إلى ما يحبون الصور هذي وتزعجهم ما عاد بيشوفونها نهائيًا بالسناب".

وأشارت شادن القحطاني أنها سوف تشترك في موقع Only Fans، "المعجبين الحقيقيين" وهو موقع معروف لدي الكثيرون ويوفر هذا الموقع للمشاركين بودكاستات حيث قالت عنه: "هو موقع عادي بس ميزته إلى يحبونك صدق يدفعون شهريًا".

وسألت متابعيها عن السعر الذي سوف تحدده للاشتراك حيث قالت: "المهم، إن شاء الله بسويها بس كم السعر الشهري المعقول عشان تقدرون تشتركون ونسولف مع بعض ونتفاعل؟ عطوني آراؤكم عن الموضوع وتحسون فكرة بطلة ولا لا؟".

لكن فكرة شادن القحطاني قوبلت بسخرية عارمة من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم على الفيديو الخاص بها على سناب شات وقال: "ملكات جمال العالم وعارضات الأزياء المدعومين من شركات عالمية ما حطوا اشتراكاً على صورهم، فالعالم بيتركونهم ويناظرونك ليه؟".

ما هو موقع Only Fans؟

يذكر أن موقع Only Fans أحد المواقع التي تساعد مقدمي المحتوى الناشئين في تقديم خدماتهم من خلال الموقع بعد الاشتراك فيه وذلك بمقابل مادي شهري، والموقع مختص في مجال الترفيه للبالغين ويضم عدد كبير من منشئي المحتوى على الإنترنت ويسمح الموقع لهم بطرح صورهم وفيديوهاتهم بكل حرية مقابل مبلغ مالي ومن أبرز المشاركين فيه النجمة الأمريكية بيلا ثورن والتي حصلت على مليون دولار في 24 ساعة فقط من اشتراكها في الموقع.