شهاب ملح انستجرام يشعل التواصل الإجتماعي بوصلة رقص جريئة مع فتاة فائقة الجمال!!

أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي مرتضى غفوري المشهور باسم شهاب ملح، الجدل بعد أن ظهر في مقطع فيديو جديد يرقص مع فتاة بطريقة استفزت المتابعين.

شهاب ملح يرقص مع فتاة

وشارك شهاب ملح مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام وهو يرقص مع فتاة بطريقة جنونية دون أن يكشف عن هويتها.

وتفاعل متابعو شهاب ملح مع الفيديو موجهين له الانتقادات بسبب استمراره في الظهور في فيديوهات يرقص فيها بطريقة نسائية.

وتساءل البعض عن سبب عدم ظهور جدة شهاب ملح معه خلال الفترة الأخيرة بعد أن أعلن منذ فترة إصابتها بمرض ألزهايمر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشهاب وهو يرقص بطريقة غريبة، فمنذ أيام انتشر له فيديو على الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير على إنستغرام وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني بعد فوز بلاده.

شهاب ملح يرقص شرقي

وفي وقت سابق، نشر شهاب ملح مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على سناب شات يظهر فيه وهو يؤدي رقصة شرقية على أنغام مهرجان شعبي.

وكالعادة تعرض شهاب ملح لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهموه بانتحال صفة النساء، خاصة لا سيما وأنه يرتدي أحيانًا ملابس نسائية.

ويتعمد شهاب في بعض مقاطع الفيديو أن يجعل الفتيات اللاتي تظهرن بجواره بترديد جملة "شهاب رجال" ردًا على أزمة في المنزل حيث سخرت مروة راتب منه في وقت سابق.

وعادة ما توجه الانتقادات إلى شهاب ملح بسبب ملابسه التي يصفها المتابعون بالإطلالات النسائية مما دفعه للرد من قبل عبر مقطع على حسابه بتطبيق سناب شات مدافعاً عن نفسه.

وأشار شهاب ملح إلى أنه يتحدث بطريقة انتقدها البعض ووصفها بالدلع، موضحاً أنه في منطقته تنطق بمثل هذه الطريقة، نافياً تعمده استفزاز جمهوره العربي، في الوقت ذاته، أعاد مشاركة مقاطع فيديو قديمة يرقص فيها بطريقة مستفزة.

وكان شهاب ملح كشف منذ أيام سبب الدلع في طريقة حديثه مشيراً في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على سناب شات موضحاً أن نطق الكلمات في بلاده يحدث بطريقة ناعمة وهو السبب في ظهوره يتحدث بطريقة "دلع" بحسب وصفه.

وقال شهاب ملح إنستقرام إن طريقة النطق هي السر وراء طريقته نطق العربية بطريقة ناعمة، إلا ان طريقته استفزت الجمهور.