التشابه بينهما صعّب التفريق بين الأم وابنتها.. شام الذهبي مع والدتها أصالة نصري بملامح عشرينية وجمال خطف الأنظار - صور

ظهرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري في أحدث صور لها بتغيير في ملامحها حيث بدت أكثر جمالاً وجاذبية، وذلك بعد أن قامت ببعض الإجراءات الجمالية التي زادت من جمال ملامحها.

ونشرت شام الذهبي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وبدت في الصور بملامح متغيرة، ولاحظ المتابعون لها أنها بدت بشكل مختلف وجميل، واكتشف البعض الآخر ما قامت به شام حتى تظهر أكثر جمالاً.

إطلالة شام الذهبي

حيث اعتمدت الذهبي على حقن الفيلر في منطقة الجبهة وأسفل العينين والوجنتين، واستخدمت التحفيز البيولوجي في تكبير شفتيها.

وعلقت شام الذهبي على الصور بمقولة للشاعر الراحل جبران خليل جبران وقالت فيه: "وبعضهم يعطي فرحًا ، وفرحته جزاؤه".

وشاركت شام الذهبي متابعيها بصور ظهرت فيها وهي تجري حقن الفيلر وذلك عبر الصفحة الرسمية لمركز التجميل الذي تمتلكه ويدعى Dao Derma، وعلقت شام على الصورة وقالت: "الفيلر أداة من بين مجموعة من الأدوات، من أجل أن يستخدم بحكمة ليس للإساءة".

وحصدت صور شام الذهبي على العديد من علامات الإعجاب من قبل المتابعين وجاءت التعليقات على الصور كلها مدح في جمالها وكان من بين المعجبين بصور شام الذهبي الفنانة هند صبري، وياسمين صبري، وكندة علوش، وهدى المفتي، وغنى غندور.

وعلقت إحدى المتابعات على الشبه المشترك بين شام الذهبي وبين والدتها أصالة خاصة في منطقة العيون حيث قالت:"مشاء الله كأني أشوف صولا جمال متوارث شامي".

وأضافت متابعة أخرى قائلة: "أول مرة أشوفك شبه أصوله كده".

ملامح شام الذهبي تتشابه مع أصالة نصري

بينما رأى آخرون أن شام الذهبي تشبهه في ملامحها نجمة هوليوود الهندية عليا بهات، والسبب هو امتلاك كل واحدة منهن ملامح ناعمة وبريئة مثل الأطفال، بالإضافة إلى لون العيون البنية الواسعة.

وفي وقت سابق تعرضت والدة شام الذهبي أصالة نصري للانتقادات بسبب تغير ملامحها بشكل ملحوظ حيث بدت أصالة في الفترة الأخيرة أصغر سناً من ابنتها شام.

وردت شام الذهبي على منتقدي إطلالة والدتها الأخيرة عبر لقائها التلفزيوني مع برنامج ET بالعربي.

حيث قالت شام الذهبي: "أكيد أصغر مني، وهي دائماً روحها طفولية، وأنا دائماً أستمد منها الطاقة، وهي بتمشي عكس الدنيا، هي بتصغر وبتحلي وبتقوى الله يحفظها".

وكانت الفنانة أصالة أجرت في الفترة الأخيرة عدة عمليات تجميل جعلها أصغر سناً حيث اعتمدت على شد العيون وتنحيف الذقن.