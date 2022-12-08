دنيا بطمة تتصدر تريند الفنانات بإطلالة نارية ونحافة خصرها أذهلت الفتيات والشباب! - صور

خطفت دنيا بطمة الأنظار بصورة نشرتها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيها بإطلالة جريئة ووزن مختلف تماما عما كانت تظهر به الأيام الماضية.

وظهرت دنيا بطمة في إطلالتها معتمدة على اللون الأحمر وتصميم الفساتين القصيرة، ونسقت إطلالتها مع بوت طويل، إلا أن نحافتها كانت أكثر ما لفت الأنظار خاصة خصرها.

دنيا بطمة بخصر نحيف

يذكر أن دنيا بطمة كانت قد أثارت الجدل بظهورها بوجه أكثر نحافة وهو ما دفع البعض لاعتبار أن الفنانة المغربية خضعت للتجميل مجدداً كما لفتت الانتباه أيضاً بنحافتها بيعتبر البعض أنها تحولت إلى نسخة من الفاشنيستا الدكتورة خلود، خاصة بعد أن تطابق الجزء السفلي من الوجه مع الفاشنيستا الشهيرة والتي تتميز بالدقن المدبب.

دنيا بطمة بإطلالة جريئة ونحافة خصرها تلفت الأنظار

وفي إطلالتها والتي كانت قد ظهرت فيها بخصر متلئ ووزن زائد، اعتمدت دنيا بطمة على فستان باللون الزيتي قصير ونسقته مع حذاء بكعب عال من اللون الذهبي، فضلاً عن حقيبة يد باللون الأزرق، كما اختارت تسريحة شعر اعتادت الدكتورة خلود على الظهور بها وهي تسرية الشعر المنسدل المفرود، والذي زاد من تقارب ملامحها مع الفاشنيستا الكويتية.