نادين الراسي تخطف الأنظار بملامحها المتغيرة والجذابة في أحدث ظهور - صور

فاجأت نادين الراسي الجمهور بتبدل ملامحها في أول ظهور لها، وذلك بعد أن خضعت الفنانة الشهيرة لحقن الفيلر والذي بدل ملامحها.

ويعد هذا هو الظهور الأول لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها الفنان الشاب جورج الراسي في حادث مأساوي، لتتباين ردود الأفعال تجاه الفنانة الشهيرة.

نادين الراسي

وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وصفحات المشاهير صور لنادين الراسي خلال خضوعها لحقن الفيلر، لتظهر في صورة أخرى وتبدو عليها بوضوح تأثيرات الحقن التي بدلت ملامحها تماما.

واعتاد الجمهور على نادين الراسي وهي تظهر بشفاه رفيعة للغاية، لتتحول إلى صاحبة لشفتين ممتلئتين وهو ما تباينت ردود الأفعال حوله.

وبينما انتقد البعض عبير الراسي خاصة وأن هذا هو الظهور الأول بعد وفاة سشقيقها جورج الراسي، دافع عنها آخرون موضحين أن حقها أن تعيش الحياة بشكل طبيعي.

وجاء في التعليقات: "هاي مو ذاك اليوم اخوها مات بحادث وملخت نفسها وضلت تستعرض حزنها كدام الكامرا والإعلام واليوم كاعده تسوي إعلان ودعاية لشفايفها والله ياالله"، فيا دافع آخرون عن نادين الراسي بعد الهجوم الذي تعرضت له في تعليقات منها: "نادين الراسي اهم واقوى ممثلة لبنانية وحلوة وجذابة وتشبه حالها والله يقويها والعزيز في القلب ما يتنسى ولكن الحياة تستمر"، "الحياة بدها تكمل .. ويبقى الحزن في القلب، لو البكي بيرجع الموتى ما كان الواحد وقف بكي بس هيدي الحياة … وتخلف بعض التعليقات لازم يحطوهم بحديقة حيوانات".