مايا دياب تثير قلوب الجمهور بفستان أبرز قوامها الممشوق وصدرها المثير في مهرجان البحر الأحمر

كعادتها أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بعدما ظهرت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، بصحبة مصور وإضاءة خاصة بها، وارتدائها فستاناً أبيض ضيق ملفت الأنظار.

وحضرت اللبنانية مايا دياب مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي أقيم الخميس الماضي، بإطلالة مميزة ومختلفة حيث اعتمدت فستان أبيض ضيق ذات نقوشات سوداء عند الجانبين وعند منطقة الصدر، والفستان كان على قصة فراشه وهو موضة رائجة حالياً في أكبر دور الأزياء العالمية، ونسقت مع إطلالتها مكياج ثقيل اعتمدت فيه على إبراز رسمة العيون والشفاه.

مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر

وقامت دياب بأمر غير مسبوق في المهرجانات سواء المحلية أو العالمية فهي المرة الأولى التي يحضر فيها فنان أو فنانة مصور خاص به بالإضافة إلى إضاءة خاصة.

ولم توضح مايا دياب عن سبب قيامها بهذا الأمر لكن توقع رواد التواصل الاجتماعي أنها قامت بهذا الأمر كنوع من الخوف من أن يصورها بعض المصورين بشكل لا تحبه، ومن الممكن أن تكون مايا أرادت أن تتجنب ما حدث مع هيفاء وهبي وأصالة بسبب سوء الإضاءة.

وتصرفت مايا دياب بحب وحماس شديد حينما رأت الفنان حسن الرداد، حيث إنها رأته في المهرجان وكان يجري مقابلة تلفزيونية وفاجأته بعدما جاءت من خلفه وقبلته أمام عدسات الكاميرات وقالت: “ده حبيب قلبي”.

سر ابتعاد مايا دياب عن التمثيل

وخلال اللقاء التلفزيوني الذي أجرته دياب مع فضائية One TV اللبنانية تحدثت عن سر ابتعادها هذه الفترة عن التمثيل حيث إنها لم تشارك في أي عمل سينمائي أو درامي منذ فترة.

حيث قالت مايا: «عندما أشعر أنه لا بد من وجودي السينمائي أو عُرض علي عمل جيد سأكون موجودة وأشارك بأعمال فنية».

جدير بالذكر، أن آخر الأعمال الفنية لمايا دياب هو طرحها فيديو كليب جديد على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عبر قناتها الرسمية والكليب بعنوان«ديالي»، هو باللهجة المغربية وهي أول مرة تغنيها.

وتعد أغنية ديالى من كلمات وألحان نسيم الباي، وتوزيع هادي شرارة وصفوان بو عمرا، وميكس إيلي بربر، والكليب من إخراج رجا نعمة.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية الأول من شهر ديسمبر ومن المقرر أن تستمر فعالياته لعشرة أيام.