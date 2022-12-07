شاكيرا ستدفع نصف ثروتها من أجل حذف هذه الصورة من الإنترنت.. ظهرت في البانيو عارية كما خلقها الله وبجوارها شخص غريب!!

انتشرت صورة للنجمة اللبنانية العالمية، شاكيرا أثناء تواجدها في البانيو حيث ظهر شخص معها وبيده مرآة.

شاكيرا أصبح جسدها مباحًا للملايين وخصوصًا للمكبوتين جنسيًا رغم أنها والدة لطفلين، لكنها لا تهتم للعادات والتقاليد العربية بما أن تربّت في الغرب في بلاد الديمقراطية.

تعرّضت لانتقادات كثيرة خصوصًا من متابعينها العرب الذين تساءلوا عن سبب ظهورها عارية وكما خلقها الله أمام هذا الشخص ان كان ذكرًا أو أنثى وتسريبها على السوشيال ميديا وأمام كل خلق الله.

هذه الفنانة لا تحمل الصفات العربية، حتى أنها لا تهتم لأوضاع بلدها وحين جاءت منذ عامين إلى بيروت لم تأتِ لأن الواجب ناداها بل أحيت حفلة في مهرجانات (الارز) وتقاضت ملايين الدولارات ليوم واحد وبعدها غادرت.