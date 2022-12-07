اتفرج مشهد نجلاء فتحي و عادل إمام الممنوع من العرض.. وقعت في غرامه وضحك عليها وأخذ شرفها برضاها

تعتبر الفنانة والممثلة المصرية نجلاء فتحي التي ولدت في محافظة الفيوم من أبوين مصريين، من بين أبرز الممثلين في الساعة الفنية المصرية، واكتسبت ذلك من قوة اداءها، وجمالها الذي لايقاوم، وسميت بهذا الاسم من قبل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كافة شرف ضلت ترافقها طوال مسيرتها الفنية، شاركت الفنانة نجلاء فتحي في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية مع نخبة من المع الفنانين المصريين من ضمنهم عبد الحليم حافظ، وعادل إمام، وتنوعت أعمالها مابين مسرحيات ومسلسلات وايضا افلام.

▪︎ملخص قصتها في هذا المشهد

يتعرف ممدوح وهو شاب لا يحب النساء المسنات على حنان في الباخرة أثناء سفرهما إلى اليونان ، يطلب منها الزواج بعد إتمام دراسته. في أثينا يتشاجر ممدوح مع شاب, وفي القسم يطلب من حنان أن تضمنه، ثم يمضيان معًا أيامًا سعيدة في اليونان، لكنه يفاجئ بسفرها طالبة منه عدم البحث عنها. يعود ممدوح إلى مصر ويعمل بأحد الفنادق الكبرى، يلتقى بها في الفندق ويكتشف أنها متزوجة من عزت بك أحد مراكز القوى،

ويلفق عزت تهمة لوالد ممدوح، ثم يقوم بحبسه ويعتقل ممدوح ويذيقه ألوانًا من العذاب كى يبتعد عن حنان، يدبر لأبيه تهمة في عمله، ولأخته تهمة تحريض على الدعارة ، ثم يلقى به في مستشفى المجانين ، تستجيب حنان لمطالب زوجها بالامتثال له على أن يطلق سراح ممدوح، وأثناء سفرهما إلى الإسكندرية يموت عزت في حادث تصادم ، تقرر حنان أن تسرع إلى ممدوح.

▪︎طاقم العمل في الفيلم

تأليف فاروق صبرى (قصة و سيناريو[؟] و حوار) بطولة عادل إمام عادل أدهم شمس البارودي صلاح نظمي هانم محمد حنان سليمان عزالدين إسلام مدحت مرسي أحمد خميس وحيد سيف إخراج حسن يوسف ممثل.

▪︎من هي نجلاء فتحي

هي ممثلة مصرية ولدت باسم "فاطمة الزهراء" لأسرة تقطن في حي مصر الجديدة الراقي بالقاهرة. انفصل أبواها وهي في سن الحادية عشر، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم بعد حدوث الانفصال ولكنها لم تلبث أن عادت مرة آخرى للسكن مع والدتها بمصر الجديدة الذي كانت تحبه.

في سن الخامسة عشر اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية، وعرض عليها العمل للمرة الأولى بالسينما، وبعدما استشارت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي كان صديقا مقربا للأسرة حتى قبل أن تعمل بالتمثيل والذي شجعها على اتخاذ القرار، واختار لها اسمها الفني (نجلاء)، وهو اسمها الذي عرفت به لبقية حياتها، فشاركت بأول أعمالها فيلم (الأصدقاء الثلاثة) وذلك بعام 1966 في دور صغير، بعدها غامر المنتج رمسيس نجيب بتقديمها لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان سبعة عشر عاما فقط، وقدمت بطولتها الأولى بفيلم (أفراح) من إخراج أحمد بدرخان.

في بداية سبعينات القرن العشرين كانت فترة نشاط فني كبير لها، حيث قدمت في تلك الحقبة عشرات الأفلام أمام العديد من نجوم السينما المصرية مثل رشدي أباظة وعادل إمام وفريد شوقي، وشكلت ثنائياً فنيا مع الفنان محمود ياسين، حيث قدما معا مجموعة من الأفلام الرومانسية مثل (دمي ودموعي وابتسامتي، رحلة النسيان).

وبرغم أن معظم أفلامها خلال السبعينات تنتمي لنوعية الرومانسيات، إلا أنها أيضًا قدمت عددًا من الأدوار المختلفة في بعض أفلام أخرى كالدراما الإجتماعية والكوميديا الخفيفة والحركة، كما قدمت أيضًا في تلك الفترة إعادة لبضعة أفلام من أفلام فاتن حمامة التي كانت تعتبرها مثلها الأعلى، مثل فيلم (حب وكبرياء) عن فيلم (ارحم دموعي)، وفيلم (اذكريني) عن فيلم (بين الأطلال).

قللت نشاطها الفني في فترة ثمانينات القرن العشرين بسبب زواجها من أمير سعودي اشترط عليها المشاركة بعمل واحد فقط بالسنة حيث عاشت معه بين باريس والقاهرة إلى أن تطلقت منه وعادت للعمل الفني.

▪︎حياتها الفنية

اكتشفها المنتج والكاتب "عدلي المولد" والفنان عبد الحليم حافظ وتم إسناد دور لها في فيلم الأصدقاء الثلاثة عام 1966، أما رمسيس نجيب فقد قدمها كبطلة في فيلم أفراح للمخرج أحمد بدرخان عام 1968.

وقد أصيبت بمرض نادر وهو الصدفية المستعصية منذ عام 2014 وتأزمت حالتها في عام 2015.

▪︎أعمالها الفنية

▪︎الأفلام

1966: الأصدقاء الثلاثة

1968: روعة الحب

1968: أفراح

1969: نص ساعة جواز

1969: غرام تلميذة

1969: صراع المحترفين

1969: أسرار البنات

1969: ابن الشيطان

1970: نهاية الشياطين

1970: حياتي

1970: حرامي الورقة

1970: أوهام الحب

1970: امرأة زوجي

1970: المراية

1970: المجانين الثلاثة

1971: ولد وبنت والشيطان

1971: موعد مع الحبيب

1971: رحلة لذيذة

1971: حسناء المطار

1971: ثم تشرق الشمس

1971: آخر الطريق

1971: أختي

1971: 5 شارع الحبايب

1972: من البيت للمدرسة

1972: عاشقة نفسها

1972: شباب يحترق

1972: حب وكبرياء

1972: أنف وثلاث عيون

1972: العاطفة والجسد

1972: الشيطان امرأة

1973: عاشق الروح

1973: دمي ودموعي وابتسامتي

1973: البنات لازم تتجوز

1973: أبو ربيع

1974: بدور

1974: الوفاء العظيم

1974: الظلال في الجانب الآخر

1974: أجمل أيام حياتي

1975: صابرين

1975: حب أحلى من الحب

1975: الرداء الأبيض

1976: لا يا من كنت حبيبي

1976: لا وقت للدموع

1976: قمر الزمان

1976: سنة أولى حب

1977: سونيا والمجنون

1977: جنون الحب

1978: وداعا للعذاب

1978: رحلة النسيان

1978: حب فوق البركان

1978: القاضي والجلاد

1978: اذكريني

1979: وتمضي الأحزان

1979: أقوى من الأيام

1979: إسكندرية ليه

1980: غدا سأنتقم

1980: حب لا يرى الشمس

1980: الشريدة

1980: الأقوياء

1981: أنا في عينيه

1982: اعتداء

1984: المجهول

1985: عفوا أيها القانون

1985: سعد اليتيم

1986: مدافن مفروشة للإيجار

1986: امرأة مطلقة

1987: لعدم كفاية الأدلة

1987: المرأة الحديدية

1988: أحلام هند وكاميليا

1990: سوبر ماركت

1990: تحت الصفر

1990: اللص

1991: اشتباه

1991: احذروا هذه المرأة

1993: ديسكو ديسكو

1995: الجراج

1998: كونشرتو في درب سعادة

2000: بطل من الجنوب

▪︎المسلسلات

1984: ألف ليلة وليلة

2000: زي القمر

2000: اللحظات الأخيرة

▪︎المسلسلات الإذاعة

1974: أرجوك لا تفهمني بسرعة

1987: الدنيا على جناح يمامة

1995: عفريت الهانم

أحببت فيك عذابي

لست شيطاناً ولا ملاكا

رز الملايكة