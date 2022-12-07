محمد رمضان يثير الجدل برقصه مع ملكة جمال المضيفات في طائرته الخاصة - فيديو

أثار الفنان المصري محمد رمضان، الجدل مجددًا برقصة مع مضيفة طيران داخل طائرة خاصة، أثناء عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة قادمًا من المملكة العربية السعودية

.وظهر رمضان يقوم بالرقص مع المضيفة على أغنيته “السلطان” ثم عانقها ونزل إلى القاهرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بالرقص مع مضيفة، حيث ظهر العام الماضي، بصحبة مضيفتين ترقصان معه على أنغام أغنيته الشهيرة “يا حبيبي”.



