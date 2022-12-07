دنيا بطمة ترقص بجراءة مطلقة وسلمى رشيد تنهار من الفرح بفوز منتخب المغرب على إسبانيا - فيديو

أعربت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، عن سعادتها بفوز منتخبها المغرب في مباراته ضد المنتخب الإسباني، وأشعلت الأجواء بهتافاتها وغنائها احتفالًا بالتأهل إلى دور ربع النهائي في المونديال.

وشاركت بطمة عبر حسابها في ”إنستغرام“ مقطع فيديو لها في أحد المقاهي المليئة بالمشجعين المغربيين، وظهرت تقفز وتصرخ بعد فوز منتخب المغرب ممسكة بعلم بلادها، ويهتف من حولها ويرددون الأغاني والأهازيج المغربية.

وفي لقطة أخرى، تظهر بطمة واقفة في مكان مرتفع في الشارع العام، بينما يحيطها المشجعون يهتفون ويزغردون.

وأرفقت بطمة الفيديو بتعليق، كتبت فيه: ”هادي هيا الهضرا.. احسن فراجة مع ولاد بلادي مبروك علينا رفعتو راسنا يا أسود“.

كما احتفلت الفنانة المغربية سلمى رشيد بفوز منتخب بلادها أثناء تواجدها في مدرجات الملعب، حيث شاركت مقطع فيديو يوثَّق لحظة تصدي حارس مرمى المنتخب ياسين بونو إحدى ضربات الترجيح، وبدا عليها التأثر، إذ شوهدت تذرف دموع الفرح، كما التقطت رشيد الصور رفقة معجبيها الذين تواجدوا على المدرجات.

وأرفقت الفيديو بتعليق، كتبت فيه: ”الحمد لله شكرا يا أسووووود فرحتونا“.