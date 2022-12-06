ليس من أجل الجنس أو المال.. ميا خليفة تكشف عن السبب الصادم الذي جعلها تنظم للأفلام الإباحيّة والخدعة التي تعرضت لها في استديو التصوير!!

أثارت نجمة الأفلام الإباحيّة ضجة واسعة بعد كشفها عن سبب انضمامها لعالم البورنو والأفلام الاباحية، وكيف تم خداعها عندما حضرت إلى استديو التصوير في منطقة "ميامي" بولاية "فلوريدا" الأمريكية.

وقالت الممثلة الأمريكية اللبنانية الأصل في مقابلة عبر قناة قناة BBC الأمريكية، أن سبب انضمامها للأفلام الإباحيّة ليس له علاقة بكونها أمريكية أو من أصول لبنانية، موضحة أن عانت كثيراً في حياتها ومرت بظروف صعبة في طفولتها، وهذا المجال لا يقتصر على فئة معينة وليس له علاقة بكونها من أسرة محترمة أو غير محترمة.

وأضافت خليفة أنها لم تكن ملفته للأنظار، وعندما دخلت الجامعة للدراسة بدات بتغيير شكلها للفت الأنظار، وخسرت الكثير من وزنها.

بداية دخولها البورنو وما حدث لها في استديو التصوير

تحدثت ميا خليفة في المقابلة حول بداية دخولها مجال الأفلام الإباحيّة وقالت أنه في بداية الأمر عرض عليها العمل كعارضة أزياء، وقالو لها بأنه جسمها جميل ويمكن أن تكون نموذجا للعرض العاري، وعندما ذهبت إلى الاستديو في منطقة "ميامي" بولاية "فلوريدا" الأمريكية لاقت احتراما كبير هناك، وكان كل من يعمل هناك لطيف، لذلك لم يكن هناك أي احراج وكانو يلتقطون الصور كأنهم عائلة، وبعد ذلك عرض عليها العمل في الافلام الإباحيّة وقدموا لها عقود العمل. وعرضوا عليها المال وكان عمرها في ذلك الوقت 21 عاما.

يذكر إن ميا خليفة توقفت عن تمثيل الأفلام الإباحيّة في منتصف 2015، وتحولت نحو «العمل الطبيعي»، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.