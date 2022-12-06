بملامح متغيرة تماما.. دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة نارية أشعلت التواصل الإجتماعي

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة كبيرة من الجدل بعد الصورة التي نشرتها مؤخرا حيث بدا شكلها مختلفا تماما.وأطلت بطمة على المتابعين بإطلالة جديدة حيث اختلفت ملامحها بشكل كبير، وغالبا ما تثير الفنانة المغربية الجدل بسبب اختلاف ملامحها و دفعت كثيرين لسؤالها عن سبب هذا التغيير في حين حملت تعليقات آخرين شعار "أصبحت شخص آخر" في إشارة إلى تغيرها بشكل كبير.وظهرت دنيا بطمة مؤخرا في مقطع فيديو وهي تغير كلمات أغنية الفنان اللبناني راغب علامة وقالت: "يا ريت اللي باعنا وخسر دلعنا ميخشش يدور في الأكونت بتاعنا علشان بقفشك يا أهبل".